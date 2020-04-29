Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Петербургским дачникам, имеющим земельные владения и дома за пределами Ленинградской области, при выезде на свои участки в майские праздники придется провести 14 дней на самоизоляции, а также оформлять цифровые пропуска и заполнять анкеты. Об этом 29 апреля сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

К тем, кто едет в Ленинградскую область, это требование не относится. Их лишь просят не останавливаться в пути из Петербурга на дачу. Кроме того, необходимо иметь с собой паспорт, документы о собственности или договор аренды.

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Тем, кто поедет в Новгородскую область, придется в обязательном порядке 14 дней сидеть на самоизоляции. В Псковской области — то же самое, причем приезжие обязаны уведомить о своем прибытии по телефонам оперативного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 299−003.

Чтобы поехать в Вологодскую область, придется не менее чем за сутки оформить цифровой пропуск на региональном портале госуслуг. Электронный пропуск надо будет предъявить на КПП в распечатанном виде или на экране мобильного телефона. Также всем прибывшим из других регионов на Вологодчине предписана 14-дневная изоляция.

В Республику Карелия из Ленинградской и других областей въезд разрешен только через пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов. На КПП граждане будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных, срока и адреса места пребывания, наличия признаков ОРВИ и контактов с заболевшими людьми. Однако обязательная самоизоляция в Карелии для гостей не требуется.

«В Тверской области особые условия отсутствуют», — порадовали в Смольном.

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