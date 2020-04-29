Москва, , 11:58 — REGNUM Сотрудники управления Росгвардии по Москве сняли видеоролик, в котором призвали жителей столицы оставаться дома во время майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, росгвардейцы напомнили москвичам в преддверии майских праздников о важности выполнения санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавируса и соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина о продлении самоизоляционного режима «было ожидаемым», и «в нынешних условиях — оно абсолютно необходимо».