Улан-Удэ, , 07:07 — REGNUM В Бурятии более 10 тыс. местных жителей получили социальные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, социальные выплаты ветеранам перечисляются с опережением графика.

Как отмечается, наиболее востребованной мерой стали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку дров. В этом году ей воспользовались чуть менее 3 тыс. ветеранов и около 1,3 тыс. тружеников тыла.

«Ветеранам перечислено 37,5 млн рублей выплат из республиканского бюджета к 75-летию Победы. Охвачено 10 755 человек. Участникам войны выплачено по 10 тысяч рублей, труженикам тыла — по 5 тысяч рублей, детям войны (получателям ежемесячной выплаты) — по 2 тысячи рублей», — добавили в правительстве.

Глава республики Алексей Цыденов указал, что в 2020 году праздник пройдёт в условиях ограничений из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако это не помешает, по его мнению, отметить День Победы в семье.

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