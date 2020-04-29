Москва, , 09:46 — REGNUM Болезнь родственников и повышение цен на продукты больше всего пугает российских граждан на фоне пандемии нового коронавируса. Таковы итоги исследования, проведённого страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Так, 11,2% респондентов указали, что испытывают самый сильный страх из-за опасности заражения и гибели близких, главным образом, родственников пожилого возраста. Собственного заражения и смерти боятся 6,4% опрошенных.

Возможность подорожания продуктов питания и самых необходимых товаров пугает 10,8% респондентов. Ещё 9% боятся болезни детей, а 8,1% — погружения России и мира в глобальный кризис.

Российская медицина может не справиться с числом заболевших, так считают 7,8% опрошенных. Потерять работу и доход боятся 7% респондентов.

Опрос проводился во всех федеральных округах России, в нём приняли участие 1508 респондентов.

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