Амстердам, , 08:02 — REGNUM С 29 апреля в Нидерландах отменяется обязательное для коммерческих птицеферм содержание домашних птиц в изолированных помещениях. Данная мера была введена 12 февраля, после того как в немецкой земле Баден-Вюртемберг был обнаружен птичий грипп.

По словам министра сельского хозяйства Каролы Шоутен, в настоящий момент вероятность вспышки птичьего гриппа в Нидерландах оценивается как низкая. Большая часть водоплавающих птиц, перезимовавших в Нидерландах, к настоящему времени покинули страну. Именно эти птицы нередко являются носителями птичьего гриппа.

Минувший зимой в ряде европейских стран произошла вспышка птичьего гриппа. Поэтому птицефермеры Нидерландов в феврале сами настаивали на введении карантинной меры.