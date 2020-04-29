Амстердам, , 07:59 — REGNUM В настоящее время в Нидерландах нет возможности обеспечить медицинскими масками представителей т.н. контактных профессий, например парикмахеров. Министр общественного здоровья Мартин ван Рейн подтвердил наличие большого спроса на медицинские маски. Однако, по его словам, «пока не можем позволить себе роскоши» удовлетворить этот спрос.

Приоритет при распределении масок по-прежнему будет отдаваться сфере здравоохранения.

Три нидерландские фабрики в ближайшие дни приступают к производству масок. Предполагается, что они будут выпускать около миллиона масок в неделю. Данное количество представляет собой около четверти общего спроса на маски.