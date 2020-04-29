Москва, , 07:00 — REGNUM Существует опасность того, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире, некоторые страны не смогут выполнить свои обязательства по поставкам лекарств в Россию. Об этом говорится в докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

«В условиях пандемии проявилась большая опасность отказа стран от своих обязательств, — говорится в документе. — Сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли».

Отмечается также, что на проведение профилактических мероприятий в России повлияли и введенные ограничения — из-за них сдвинулись сроки и объёмы оказания плановой медицинской помощи.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что ситуация с пандемией коронавируса внесла коррективы в поставки препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных.

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