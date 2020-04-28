Братислава, , 22:55 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Словакии достигло 1384, сообщили 28 апреля в словацком минздраве.

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Словакии увеличилось на три. В тяжёлом состоянии сейчас находятся шесть человек.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Словакии достигло 20, число излечившихся — 423.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ослабление карантинных мер в Словакии началось неделю назад.

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