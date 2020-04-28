Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.

По их данным, на сегодняшний день подтверждено 1 002 498 случаев заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, 57 266 человек внесены в списки умерших от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, США прочно удерживают первое место в мире по числу заразившихся и количеству смертей от вызванных коронавирусом заболеваний.

Наибольшее число заражённых людей наблюдается в штате Нью-Йорк, где инфицированы более 295 тыс. человек.

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