Тегеран, , 07:48 — REGNUM По словам начальника полиции иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, иранские подразделения по борьбе с наркотиками изъяли 1289 килограммов различных запрещенных наркотических веществ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 апреля.

27 апреля начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари заявил, что после проведения разведывательных мероприятий антинаркотическая полиция получила информацию о контрабанде крупной партии наркотиков группой наркоторговцев с восточных границ Ирана.

«Во время столкновения между полицией и контрабандистами в округе Никшар было изъято некоторое количество оружия и боеприпасов, а также конфисковано 1268 кг опиума, 9 кг гашиша и 11 кг героина», — сообщил Ганбари. По словам начальника полиции, контрабандисты в темноте скрылись в высокогорье этого района.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.

Борьба с наркоторговлей унесла жизни почти 4000 иранских полицейских за последние четыре десятилетия.