Талас, , 16:19 — REGNUM Благодаря тому, что Таласский областной штаб по борьбе с коронавирусом вовремя ввел усиленный контроль, в этом регионе Киргизии до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения этой инфекцией. Об этом на брифинге заявил замглавы минздрава Нурболот Усенбаев.

По его словам, таласцев, заразившихся после контактов с приехавшими из-за границы гражданами, сразу же обследовали и переправили в столичные обсервации.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Киргизии зафиксировано 708 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли восемь местных жителей. Излечились 416 человек.