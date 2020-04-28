Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Индекс самоизоляции петербуржцев вновь опускается в красную зону к 09:00 во вторник, 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

Если по состоянию на 8 часов утра Петербургу выставили 3,1 балла, то есть он находился в оранжевой зоне, спустя час индекс составил уже 2,7 балла, что означает, что «на улице очень много людей».

Это снова меньше, чем в Москве, где с введением пропускного режима индекс держится чуть выше 3 баллов, но больше, чем во всех остальных крупных городах центральной части России. В зеленую зону — выше 4 баллов — петербургский индекс перемещается только ночью.

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