Владивосток, , 10:42 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил перенести на 1 августа срок отчёта региональных и муниципальных чиновников о доходах и расходах за 2019 год.

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Проект закона передан на рассмотрение в Заксобрание Приморья, пишет ИА PrimaMedia. Отсрочка не касается приморских депутатов, так как они уже отчитались о своих доходах и имуществе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе срока подачи российскими чиновниками сведений о доходах и имуществе за 2019 год с 1 апреля на 1 августа. Согласно пояснительной записке к законопроекту, внесенного на рассмотрение в Заксобрание, предлагается по аналогии с указом президента продлить срок подачи деклараций до 1 августа для «отдельных категорий лиц, замещающих государственные должности Приморского края и муниципальные должности».

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат констатирует сокращение реальных доходов населения.