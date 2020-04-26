Москва, , 09:46 — REGNUM С января по март 2020 года падение реальных доходов жителей России упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Отмечается, что снижение доходов жителей наиболее сильно проявится во втором квартале текущего года из-за ситуации с коронавирусом.

Ограничительные меры властей еще не успели повлиять на аналогичную статистику в первом квартале, передает РБК. Среднедушевой денежный доход в России в настоящее время составляет 31,2 тыс. рублей в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2020 года составил 4,7% от экономически активного населения после 4,6% месяцем ранее.

Также отметим, что суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 апреля составила 2 млрд 153,2 млн рублей.

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, безработица в России может вырасти 2020 году до 10% в худшем случае.

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