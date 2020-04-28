Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Вместо устаревших учреждений здравоохранения в Казахстане построят 16 многопрофильных больниц, сообщили 28 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Новые объекты планируется построить до 2025 года в 14 областных центрах Казахстана. «Планируется обновление больничной инфраструктуры по всей республике», — говорится в сообщении минздрава.

При каждом стационаре построят инфекционные отделения для диагностики и лечения пациентов. Новые клиники построят на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизировать систему здравоохранения. По его словам, власти извлекают уроки из пандемии коронавируса.