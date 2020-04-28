Москва, , 08:42 — REGNUM Более половины жителей России — 62% — не ожидают отмены связанных с коронавирусом ограничений раньше июня. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Ещё 24% респондентов полагают, что карантинные меры отменят в мае. Из тех, кто не ждёт отмены раньше начала лета, 30% предполагают, что органичения продолжат действовать до июля.

Вариант «Другое» выбрали при прохождении опроса 14% респондентов. Чаще всего они указывали, что чем раньше снимут ограничения, тем лучше, передаёт RT.

Опрос проходил во всех регионах России, в нём приняли участие 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила снятие карантинных мер после 12 мая. Однако это возможно, если граждане продолжат соблюдать ограничения в праздничные дни, пояснила она.

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