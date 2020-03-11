Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Бурятию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, федеральный чиновник встретился в Улан-Удэ с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым он вручил 11 ветеранам юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Также он побывал в гостях у Ефрема Ковалёва, которому 5 мая исполнится 101 год.«Ефрем Андреевич, скоро 75-летие Победы. Хочу вас поздравить! В связи с юбилеем Владимир Владимирович Путин принял решение учредить памятную медаль. Я вам сегодня хочу ее вручить», — отметил Юрий Трутнев, поздравив ветерана.

Тот в свою очередь поблагодарил власти страны, что те не забывают участников войны, «как в свое время мы не забывали Родину, где бы ни были».

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