Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM В Магаданской области на утро 28 апреля в общей сложности выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Коронавирус в России: вирусологи — за продление самоизоляции — все новости

Всего обследовано 2 552 человека. За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на четыре подтверждённых случая. Выздоровело два человека.

При этом 27 апреля зафиксировано два летальных исхода, об этом губернатор Сергей Носов написал на своей странице в Instagram:

«Ситуация с COVID-19 в Магаданской области изменилась в худшую сторону. К сожалению, два человека сегодня умерли. Мужчина 68 лет и женщина 85 лет. У обоих были сопутствующие хронические заболевания. Я выражаю соболезнования родным и близким».

Он призвал жителей Колымы соблюдать меры предосторожности, санитарные нормы и беречь себя и близких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 27 апреля скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 479 человек.