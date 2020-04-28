Якутск, , 04:54 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к пожароопасному периоду в республике акцентировал, что необходимо увеличить финансирование из федерального бюджета, численность «Авиалесоохраны», а также решить вопрос с питанием тех, кто занят на тушении лесных пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хотел бы сказать, что всё-таки эту диспропорцию, которая сегодня существует в финансировании многолесных и особо горимых субъектов Российской Федерации, надо как-то преодолевать. В среднем по России получается, что на 1 гектар выделяется из федерального бюджета 199 рублей по лесам, у нас — 6 рублей 90 копеек. Конечно, при нашей огромной территории и при тех ресурсах, которые у нас имеются, как бы наши пожарные совместно с МЧС мужественно ни действовали, всё-таки пожаров у нас много. А увеличение финансирования позволило бы нам оперативно на них реагировать», — обратился к Путину Николаев.

Глава Якутии отметил, что в 2019 году финансирование чуть увеличили, но при том, что количество пожаров из-за сухих гроз увеличилось в три раза, площадь, пройденная пожаром, всего лишь на 20% увеличилась, потому что была возможность большинство пожаров тушить в первые сутки.

Также Айсен Николаев рассказал, что при создании филиала федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» изначально говорилось о численности в 200 человек. Но по факту на данный момент всего 65.

«Мы бы хотели, чтобы довели до норматива 200 человек, как это заранее предусматривалось», — сказал глава Якутии, добавив, что также нужно урегулировать вопрос с бесплатным питанием тем, кто задействован на тушении пожаров.

По его мнению, возникают непонятные ситуации — кто должен финансировать, чьи это полномочия.

Владимир Путин дал распоряжение разобраться в финансировании бесплатного питания пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания по подготовке к паводковому и пожароопасному периоду глава РФ сказал:

«Прошу правительство рассмотреть все предложения, прозвучавшие от регионов, и учесть их в ежедневной работе».