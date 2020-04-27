27 Апреля
 
15:33

Путин: особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции. В этой связи прошу с учётом прогнозов определить требуемые объёмы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб, добровольцев, волонтёров.

15:32

Путин: хочу вас поблагодарить за содержательное обсуждение. Важно, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. Она выглядит стабильной, но мы знаем, как всё может меняться. В этой связи поручаю проводить постоянный мониторинг и предпринимать все действия для предотвращения рисков, причём на ранних стадиях. Прошу сохранять самый высокий уровень готовности.

15:27

Путин поддержал усиление ответственности за сокрытие вырубок пожарами

Санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами должны быть ужесточены. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

15:26

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведёт совещание по развитию транспортной отрасли.

15:20

Дитрих: мы по транспортной инфраструктуре работу держим на контроле. Сложнее по региональной дорожной и мостовой сети.

15:19

Путин: мост в Благовещенске надо будет отремонтировать как можно быстрее.

15:19

Хуснуллин: по мосту в Благовещенске будет понятно после того, что скажут проектировщики. Думаю, день-два они определятся. До 1 мая проектные решения выработаем.

15:16

Орлов: в Благовещенске на мосту через реку Зея просели плиты. Мы видим, что до капитального ремонта мост не сможет принимать грузовой транспорт, приходится делать крюк в 300 км. Мы видим проблему, что восстановление займёт до 1 июля в лучшем случае, а в худшем даже неизвестно, когда это завершится.

15:15

Орлов: у нас в последние два года был паводок. Нам выделили 172 млн рублей, но этого не хватает на ремонт дорог, что вызывает недовольство жителей.

15:14

Орлов: до 2020 года мы завершим приобретение жилья для пострадавших граждан и ремонтные работы.

15:13

Орлов: посевная идёт в соответствии с графиком.

15:13

Орлов: в городе 220 тысяч человек живут, нам надо 2,9 млрд рублей, за два года мы проект по берегозащитному сооружению в Благовещенске завершим.

15:12

Орлов: мы совместно с Минприроды прорабатываем вопрос по берегозащитным сооружениям. Но один объект вызывает опасения: берегозащитные сооружения в Благовещенске.

15:11

Губернатор Амурской области Василий Орлов: мы в 1,7 раза более эффективно работаем по пожарам. Группировка полностью развёрнута для тушения пожаров. В целом, ситуация под контролем, сил и средств достаточно.

15:09

Путин: холодильник — хорошо, телевизор — тоже неплохо, но если стен нет, то это всё и не нужно.

15:09

Цивилев: отдельная программа есть для многодетных семей, которым мы, помимо выплат, тоже построим новое жильё.

15:08

Цивилев: мы выдаём семена картофеля, сами вспашем огороды для посадки. Наш департамент соцзащиты организовал сбор предметов первой необходимости — там телевизоры, холодильники, планшеты и прочее.

15:07

Цивилев: у нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки.

15:06

Цивилев напомним, что недавно в Кузбассе в результате крупного пожара были уничтожены 24 дома и 31 постройка, из жителей никто не пострадал.

15:04

С 20 апреля в Кузбассе введён режим повышенной готовности по лесным пожарам.

15:03

В Кемеровской области в прошлом году произошло 54 возгорания, регион потерял 500 га леса.

15:02

Выступает губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Проблем при вскрытии рек в регионе не произошло, отметил глава региона.

15:01

Александр Усс: На лесных инспекторов в крае высокая нагрузка.

14:59

24 апреля на территории Красноярского края введён режим ЧС в лесах. «Пока из сложного положения удаётся выходить с минимальными потерями», — сказал Усс.

14:58

Александр Усс считает, что должна быть усилена ответственность по отношению к нарушителям, допускающим неконтролируемые поджоги в полях.

14:57

В Красноярском крае установилась аномально жаркая погода. С начала сезона в регионе произошло уже 397 лесных пожаров.

14:56

Путин: из-за коронавируса нельзя ослаблять внимание к другим угрозам

Внимание к потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно быь ослаблено на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

14:55

Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае вызывает большую озабоченность. Усс напомнил, что в прошлом году было пройдено огнем около 2 млн га. При этом ни один населённый пункт и объект экономики не пострадал.

14:54

Владимир Путин дал слову губернатору Красноярского края Александру Уссу. По его словам, паводковая ситуация в крае опасений не вызывает.

14:52

Выступает министр финансов РФ Антон Силуанов.

14:50

Нормативная численность инспекторов — 40 тысяч, заявил Дмитрий Кобылкин. Нужно «вытянуть до нормативки» к 2024 году.

14:49

Кобылкин, ссылаясь на прогнозы, заявил о том, что в этом году лето может быть аномально жарким.

14:48

Слово предоставлено министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

14:47

Глава Забайкалья напомнил о масштабном наводнении в регионе и поблагодарил федеральные власти за помощь.

14:46

Александр Осипов: «Должен быть сформирован единый центр ответственности».

14:44

В Сибири и на Дальнем Востоке складывается сложная ситуация с пожарами.

14:43

В совещании по паводкам и пожарам принимает участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.