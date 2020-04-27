Путин: хочу вас поблагодарить за содержательное обсуждение. Важно, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. Она выглядит стабильной, но мы знаем, как всё может меняться. В этой связи поручаю проводить постоянный мониторинг и предпринимать все действия для предотвращения рисков, причём на ранних стадиях. Прошу сохранять самый высокий уровень готовности.