Путин: особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции. В этой связи прошу с учётом прогнозов определить требуемые объёмы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб, добровольцев, волонтёров.
Путин: хочу вас поблагодарить за содержательное обсуждение. Важно, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. Она выглядит стабильной, но мы знаем, как всё может меняться. В этой связи поручаю проводить постоянный мониторинг и предпринимать все действия для предотвращения рисков, причём на ранних стадиях. Прошу сохранять самый высокий уровень готовности.
Путин поддержал усиление ответственности за сокрытие вырубок пожарами
Санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами должны быть ужесточены. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведёт совещание по развитию транспортной отрасли.
Дитрих: мы по транспортной инфраструктуре работу держим на контроле. Сложнее по региональной дорожной и мостовой сети.
Путин: мост в Благовещенске надо будет отремонтировать как можно быстрее.
Хуснуллин: по мосту в Благовещенске будет понятно после того, что скажут проектировщики. Думаю, день-два они определятся. До 1 мая проектные решения выработаем.
Орлов: в Благовещенске на мосту через реку Зея просели плиты. Мы видим, что до капитального ремонта мост не сможет принимать грузовой транспорт, приходится делать крюк в 300 км. Мы видим проблему, что восстановление займёт до 1 июля в лучшем случае, а в худшем даже неизвестно, когда это завершится.
Орлов: у нас в последние два года был паводок. Нам выделили 172 млн рублей, но этого не хватает на ремонт дорог, что вызывает недовольство жителей.
Орлов: до 2020 года мы завершим приобретение жилья для пострадавших граждан и ремонтные работы.
Орлов: посевная идёт в соответствии с графиком.
Орлов: в городе 220 тысяч человек живут, нам надо 2,9 млрд рублей, за два года мы проект по берегозащитному сооружению в Благовещенске завершим.
Орлов: мы совместно с Минприроды прорабатываем вопрос по берегозащитным сооружениям. Но один объект вызывает опасения: берегозащитные сооружения в Благовещенске.
Губернатор Амурской области Василий Орлов: мы в 1,7 раза более эффективно работаем по пожарам. Группировка полностью развёрнута для тушения пожаров. В целом, ситуация под контролем, сил и средств достаточно.
Путин: холодильник — хорошо, телевизор — тоже неплохо, но если стен нет, то это всё и не нужно.
Цивилев: отдельная программа есть для многодетных семей, которым мы, помимо выплат, тоже построим новое жильё.
Цивилев: мы выдаём семена картофеля, сами вспашем огороды для посадки. Наш департамент соцзащиты организовал сбор предметов первой необходимости — там телевизоры, холодильники, планшеты и прочее.
Цивилев: у нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки.
Цивилев напомним, что недавно в Кузбассе в результате крупного пожара были уничтожены 24 дома и 31 постройка, из жителей никто не пострадал.
С 20 апреля в Кузбассе введён режим повышенной готовности по лесным пожарам.
В Кемеровской области в прошлом году произошло 54 возгорания, регион потерял 500 га леса.
Выступает губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Проблем при вскрытии рек в регионе не произошло, отметил глава региона.
Александр Усс: На лесных инспекторов в крае высокая нагрузка.
24 апреля на территории Красноярского края введён режим ЧС в лесах. «Пока из сложного положения удаётся выходить с минимальными потерями», — сказал Усс.
Александр Усс считает, что должна быть усилена ответственность по отношению к нарушителям, допускающим неконтролируемые поджоги в полях.
В Красноярском крае установилась аномально жаркая погода. С начала сезона в регионе произошло уже 397 лесных пожаров.
Путин: из-за коронавируса нельзя ослаблять внимание к другим угрозам
Внимание к потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно быь ослаблено на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае вызывает большую озабоченность. Усс напомнил, что в прошлом году было пройдено огнем около 2 млн га. При этом ни один населённый пункт и объект экономики не пострадал.
Владимир Путин дал слову губернатору Красноярского края Александру Уссу. По его словам, паводковая ситуация в крае опасений не вызывает.
Выступает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Нормативная численность инспекторов — 40 тысяч, заявил Дмитрий Кобылкин. Нужно «вытянуть до нормативки» к 2024 году.
Кобылкин, ссылаясь на прогнозы, заявил о том, что в этом году лето может быть аномально жарким.
Слово предоставлено министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.
Глава Забайкалья напомнил о масштабном наводнении в регионе и поблагодарил федеральные власти за помощь.
Александр Осипов: «Должен быть сформирован единый центр ответственности».
В Сибири и на Дальнем Востоке складывается сложная ситуация с пожарами.
В совещании по паводкам и пожарам принимает участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.