Амстердам, , 23:56 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Нидерландах достигло 38 245, сообщили 27 апреля в минздраве страны.

За минувшие сутки случаев заражения, по официальным данным, прибавилось на четыре сотни, летальных исходов — на 43.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Нидерландах достигло 4518.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество заражений вирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах превысило барьер в 38 тысяч в течение прошлых суток.

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