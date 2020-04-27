Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило в США 1 млн, утверждает 27 апреля статистический сайт Worldometers.

Кроме того, по данным Worldometers, с начала эпидемии коронавируса в США выздоровели более 137 тыс. человек, а в списки умерших от COVID-19 внесено свыше 56 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться мировым лидером по числу заразившихся коронавирусом и количеству смертей от вызванных им заболеваний.

Самым крупным очагом эпидемии является штат Нью-Йорк. Губернатор штата ранее заявил, что число смертей и госпитализаций снижается.

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