Москва, , 23:11 — REGNUM Систему государственных услуг Москвы в ближайшее время ждёт автоматизация. Закупку соответствующих услуг проводит ГКУ Москвы «Умный город».

Лот опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Начальная (максимальная) цена контракта — 28,1 млн рублей. Закупку была размещена в ЕИС 24 апреля.

Ключевая цель закупки — обеспечить межведомственное электронное взаимодействие в Москве, в том числе юридически значимого документооборота при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций органами исполнительной власти города Москвы и иными организациями. Под этой формулировкой, как следует из пояснений технического задания, подразумевается, что подрядчик обязан будет усовершенствовать систему информационно-технического взаимодействие как между структурными подразделениями мэрии Москвы, так и между ними и федеральными, а также муниципальными органами власти.

Сделать это, как указывается в документации, предполагается в том числе за счет автоматизации процессов, которые также затронут реестры и другие аспекты, касающиеся среди прочего предоставления государственных услуг. Выполнить эти работы исполнить должен будет в течении 120 дней с момента заключения контракта.

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