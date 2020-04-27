Тель-Авив, Израиль, , 20:52 — REGNUM С просьбой об автоматическом продлении виз гражданам РФ обратилось посольство РФ в МИД Израиля. Об этом 27 апреля сообщила журналистам пресс-служба российского диппредставительства в Тель-Авиве.

По данным российского посольства, израильская сторона в ответ на просьбу заверила о положительном решении вопроса с визами в отношении граждан всех стран, с которыми у Израиля заключены соглашения о безвизовых поездках, в том числе с Россией.

В настоящее время на территории Израиля находятся около 70 граждан России, прибывших сюда по медицинским показаниям для прохождения лечения, а также лица, их сопровождающие. Сотрудники посольства РФ находятся на постоянной связи с этими гражданами, оказывая им всю необходимую помощь.

Также посольству России известно ещё о 300 гражданах РФ, прибывших в Израиль для работы, учёбы, либо в гости к родственникам. Часть из них оказалась без необходимых для жизни средств. Сотрудники российского диппредставительства прилагают все возможные усилия для помощи этим гражданам до урегулирования всех вопросов, связанных с их пребыванием в Израиле и с обеспечением выезда на родину для тех граждан, кто выразил такое желание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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