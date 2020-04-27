Душанбе, , 20:03 — REGNUM В министерстве образования и науки Таджикистана порекомендовали школьникам смотреть больше интересных и познавательных телепередач и программ, а также уроки, которые будут транслироваться по государственному телеканалу «ТВ-Бахористон» в программе «Сандукчаи зулбиё» (Сундук знаний). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на министерство.

Главный специалист отдела высшего и среднего профессионального образования минобразования Таджикистана Джалолиддин Амиров отметил, что ученики также могут использовать эти две недели для подготовки к предстоящим экзаменам.

Отмечается, что учителя за период внеочередных каникул получат заработную плату в полном объёме со всеми надбавками за проверку тетрадей, классное руководство.

Напомним, что 25 апреля решением штаба по предотвращению распространения коронавируса в Таджикистане во всех школах и детских садах объявлены каникулы с 27 апреля до 10 мая.

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