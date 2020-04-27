Новосибирск, , 18:57 — REGNUM Военные строители закончили работы по монтажу кровли нового многофункционального медицинского центра в Новосибирске, сообщает 27 апреля пресс-служба Центрального военного округа.

Продолжаются работы по отделке стен, установке напольных покрытий, монтажу систем вентиляции, энергоснабжения и подачи воды.

Военный многофункциональный медцентр в Новосибирске рассчитан на 160 мест и будет оснащён всем необходимым оборудованием.

«В медицинское учреждение поступают современные комплексы лечения и диагностики: модули ЭКГ, компьютерный томограф, облучатели потоковые, рентгеновские аппараты. Кроме этого, ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщает пресс-служба.

В строительстве медцентра участвуют более тысячи человек, работы ведутся круглосуточно семь дней в неделю.

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