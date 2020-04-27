Курск, , 17:53 — REGNUM Директор горнорудной компании «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался 27 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию Курской области.

Пресс-служба компании не комментировала эту информацию. По данным Forbes, у Варичева была двусторонняя пневмония, но его тесты на коронавирус были отрицательными.

Варичев возглавлял ОАО «Михайловский ГОК», с 2006 года сменил несколько постов в «Металлоинвесте» и с 2013-го был назначен генеральным директором управляющей компании. С 2011 по 2016 год он входил в пятый созыв Курской областной думы.