Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Житель Усть-Донецкого района Ростовской области вернулся с коронавирусом из Ирана. Хуторянин был членом экипажа транспортного судна, которое перевозило грузы в эту страну. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Виктор Гуснай.

«Из Ирана он вместе с командой из 12 человек прибыл в Астрахань, а из Астрахани на такси приехал домой. Нам было о нём известно, мы его ждали. Приехал он 20 апреля, 21-го взяли анализы, а 24 апреля они показали положительный результат», — цитирует спикера портал Don24.ru

Мужчина, как и его коллеги, находится на самоизоляции. При этом ухудшения самочувствия у хуторянина нет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области специалисты провели почти 26,4 тыс. тестов на коронавирус. Инфекция выявлена у 714 жителей региона. Госпитализация потребовалась 141 человеку. Двое пациентов скончались.

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