Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Решение было принято после недавних выступлений внештатного священнослужителя. Сергий стал заявлять, что коронавируса будто бы не существует, а тем, кто якобы «закрывает храмы», пригрозил анафемой и высылкой в Биробиджан.

«Содержание выступлений указанного клирика, облечённые в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии», — уточнили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты называют Сергия «главой секты царебожников» и экс-духовником бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Священнослужитель и раньше выступал со скандальными проповедями, в частности, призывал вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея и переименовать улицы, названные в честь советских и коммунистических деятелей.

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