Рим, , 11:15 — REGNUM Власти трёх итальянских регионов попросили направить к ним российских военных для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это области Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия, сообщает 27 апреля газета «Красная звезда» со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова.

Российский дипломат рассказал о сотнях откликов, которые поступают в посольство после прибытия в Италию российских военных медиков. Благодарят Россию и президента Владимира Путина звонками и письмами.

«Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию», — сказал Разов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России пообещал властям Италии помощь в борьбе с новой инфекцией. В марте в эту страну на 15 самолётах прибыли российские специалисты, они начали работу в области Ломбардия, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса.

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