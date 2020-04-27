Анкара, , 09:57 — REGNUM Власти Турции эвакуировали из ряда иностранных государств 1 286 сограждан. Об этом 27 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, около 207 граждан Турции прибыли на родину из Сомали, 133 человека возвращены из Нигерии и Ганы, 166 человек — из Сенегала и Мавритании, 162 человека — из Катара.

В общей сложности, на сегодняшний день со дня вспышки коронавирусной инфекции в Турцию вернулись свыше 60 тыс. граждан. Все они были отправлены на 14-дневный карантин.

Напомним, решение о возвращении граждан на родину было принято президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Все того пожелавшие, должны провести праздник Рамадан со своими семьями.

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