Магас, , 09:17 — REGNUM Больше всего случаев смерти пациентов с COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксировано в Ингушетии. По данным регионального оперативного штаба на 26 апреля в республике уже скончались 17 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За прошедшие сутки умерли еще двое пациентов. Всего госпитализированы в Ингушетии 407 человек. Из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 200. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 48 пациентов, из них 10 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общее число положительных проб составило 552. Большинство этих лиц остаются дома под наблюдением медиков, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

За все время с момента первого выявленного пациента с положительными тестами на коронавирус были выписаны в связи с выздоровлением 90 человек.