Новосибирск, , 05:12 — REGNUM Индекс самоизоляции новосибирцев в понедельник утром, 27 апреля, оказался в оранжевой зоне, что означает, что к 8:50 часам (время местное) на улицах города было много людей. Об этом сообщает сервис «Яндекс».

Индекс Новосибирска к этому времени составил 2,5 балла по пятибалльной системе. Для сравнения, в 8:50 в понедельник до коронавирусa он составлял 1,5 балла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 26 апреля, в Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное), за сутки официально были зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Индекс самоизоляции показал, что многие жители Новосибирска вышли на улицу

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский минздрав прокомментировал рост числа пациентов с COVID-19