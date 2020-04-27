Харбин, Китай, , 05:08 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая подтвержден один внутренний случай заболевания COVID-19, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, всего 550 внутренних случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в провинции за все время эпидемии. Еще 386 больных принесли инфекцию из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки выявлено всего три новых случая заболевания COVID-19, из которых два — «импортные» и один местный.