Владивосток, , 05:08 — REGNUM В «тысячекоечной» больнице Владивостока на карантин по коронавирусу закрылись ещё семь отделений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение было принято после обнаружения очага распространения коронавируса в хирургическом и урологическим отделениях, рассказали в медучреждении.

«В настоящее время приостановлена госпитализация пациентов в трёх травматологических, двух нейрохирургических отделениях, отделении сосудистой хирургии, а также в детском ортотравматологическом отделении», — рассказали в больнице.

Региональное управление Роспотребнодзора продолжает выявлять контактных лиц с заразившимися пациентами и врачами «тысячекоечной» больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусной инфекцией.