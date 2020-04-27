Владивосток, , 03:22 — REGNUM 278 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 официально зарегистрированы в Приморье с начала эпидемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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В настоящее время Роспотребнадзор продолжает эпидрасследования по групповым очагам заболевания во Владивостоке и Находке.

«Среди подтверждённых заболевших — люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в лёгкой или средней формах. Но есть пациенты, которые находятся в тяжёлом состоянии», — отметили в оперативном штабе Приморья.

С момента начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока сразу на 129 человек увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.