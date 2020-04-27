Якутск, 27 апреля 2020, 05:05 — REGNUM В Якутии у депутата Госсобрания выявлен предварительно положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания.
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«Народные депутаты, которые в силу своей профессии находятся на рабочем месте, прежде всего, работающие в медучреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня у одного из народных депутатов республики подтвердился предварительно положительный результат на новую коронавирусную инфекцию», — рассказали в пресс-службе.
Все контактировавшие депутаты и сотрудники ушли на самоизоляцию и сдали анализы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии четыре врача заразились коронавирусной инфекцией.