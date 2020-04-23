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Россия и коронавирус: самоизолируемся на майские праздники? – все новости

В России продолжается пандемия коронавируса. По словам представителей оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, Россия ещё не вышла на пик заражения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что Москва ещё не прошла даже «середину пути» распространения коронавируса.

В свою очередь, источники телеканала «Дождь» в оперштабе сообщают, что режим самоизоляции будет продлён в России на майские праздники: по словам собеседника телеканала, с соответствующим заявлением в конце апреля выступит президент РФ Владимир Путин.

О том, как Россия справляется с распространением коронавирусной инфекции, рассказывает ИА REGNUM.