Женева, Швейцария, , 21:04 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 804 796, сообщили 26 апреля в ВОЗ.

За сутки показатель увеличился на 84 900, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом возросло на 6018. Общее количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 достигло в мире 193 722.

На европейской территории количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 1 341 851, а летальных исходов — 122 218. И это самый большой показатель по сравнению с другими частями света.

В Америке количество заражённых, по данным ВОЗ, составляет 1 094 846, умерших — 56 063. В Восточно-Средиземноморском регионе — 160 586 и 6899.

Соединённые Штаты продолжают лидировать по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире (899 281). На втором месте так и остаётся Испания (219 764), на третьем — Италия (195 351).

Страны, в которых также больше ста тысяч подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом, — это Германия (154 175), Великобритания (148 381), Франция (122 875) и Турция (107 773).

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