Амстердам, , 20:29 — REGNUM Заражение коронавирусом подозревают у нескольких норок на двух фермах в Нидерландах. Об этом 26 апреля сообщила журналистам вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

Заболевшие животные выявлены на двух зверофермах, у них наблюдаются проблемы с пищеварением и дыханием. Как пояснила Схаутен, у животных подозревают заражение коронавирусом, сейчас у них взят материал на анализ. Предполагается, что норки могли заразиться коронавирусом от работников фермы.

Если результаты тестирования на коронавирус у норок окажутся положительными, то они станут первыми животными в Нидерландах, которые заразились от человека. И это будет первый случай выявления коронавируса у животных, разводимых в промышленных масштабах.

На зверофермах содержатся около 20 тысяч животных. В настоящее время на ферме предприняты меры для недопущения распространения заболевания на другие фермы. Все дороги в радиусе 400 метров от ферм перекрыты для пешеходов и велосипедистов, с ферм запрещён вывоз животных и любых отходов. На соседних фермах проводится тестирование животных и работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Марины Вершининой, коронавирус не может передаваться от животных человеку.

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