Рим, , 19:50 — REGNUM В Италии за последние сутки скончались 260 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 26 апреля в службе гражданской обороны страны.

Отмечается, что суточный показатель прироста летальных исходов стал самым низким с середины марта. Всего за период с начала эпидемии в Италии скончались 26 644 пациента с COVID-19.

Сообщается также, что за последний день на территории страны подтверждено 2324 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 197 675.

В общей сложности 64 928 пациентов с коронавирусом в Италии выздоровели и были выписанных из больниц, в том числе 1808 человек — за последние сутки.