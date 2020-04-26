Лондон, , 19:21 — REGNUM Самый малый с конца марта суточный прирост летальных исходов среди заражённых коронавирусом зафиксирован в Великобритании, сообщили 26 апреля в британском минздраве.

Так, за минувшие сутки в стране выявлено 413 летальных исходов среди людей с диагнозом COVID-19. Таких значений не было с конца прошлого месяца. Новых заболевших 4463.

Общее количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в Великобритании превышает 20,7 тыс., количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превышает 152,8 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог в 20 тысяч смертей среди заражённых COVID-19 в Великобритании был преодолён 24 апреля — в этот день общее количество смертей достигло 20 319.

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