Новосибирск, , 18:57 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что рост числа официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом в регионе — результат увеличившегося количества проведённых тестов.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Новосибирской области за сутки официально было зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом.

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По словам Хальзова, за два последних дня восемь новосибирских лабораторий обработали 3 865 проб.

«Мы тестируем весь круг контактов каждого нового пациента. Выявляем большое количество бессимптомных. Всех этих людей изолируем, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Делаем тесты их кругу контактов. Также стараемся обследовать как можно больше пациентов с симптомами ОРВИ», — уточнил министря. Как сообщало ИА REGNUM, общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения на 10:00 (время местное) 26 апреля составило 305, из них 13 детей.