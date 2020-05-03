Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 3 мая 2020, 06:00 — REGNUM Шёл ожесточенный бой за опорный пункт противника. На пути бойцов был вражеский дзот, пулемётный огонь из которого не давал поднять головы. Лейтенант Пётр Глухов с гранатой в руке пополз к амбразуре дзота. Пуля сразила его.