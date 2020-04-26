Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Объёмы тестирования американских военных на коронавирус следует увеличить восьмикратно, заявили 26 апреля в Пентагоне, сообщает Associated Press.

Таким образом, ежедневно тестирование на коронавирус будут проходить порядка 60 тысяч американских военных. На такие объёмы планируется выйти в началу лета.

Напомним, в настоящее время ежедневное тестирование на наличие коронавируса проходят порядка семи тысяч американских военных. Тестирование проводится только у тех, кого подозревают в заражении COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США