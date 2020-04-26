Кейптаун, , 16:46 — REGNUM Число выявленных инфицированных коронавирусом в странах Африки превысило 30 тысяч человек. Об этом сообщило 26 апреля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

Согласно последним данным, на территории континента подтверждено 30 125 случаев заражения коронавирусом, 1365 пациентов скончались.

По информации ВОЗ, наибольшее распространение коронавируса наблюдается в Южно-Африканской Республике, где выявлен 4361 инфицированный. В Египте зафиксировано 4092 случая заражения, в Марокко — 3889 случаев, в Алжире — 3256.