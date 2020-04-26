Додома, , 13:59 — REGNUM В честь празднования 56-й годовщины со дня объединения Танганьики и Занзибара президент Танзании Джон Магуфули объявил об амнистии 3973 заключенных. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на телевизионное обращение президента 25 апреля.

По информации журналистов телеканала, среди амнистированных 3717 человек будут немедленно освобождены, а другим 256 заключенным смертные приговоры заменят на другую меру пресечения.

Президент подчеркнул, что надеется на то, что все амнистированные вынесли уроки из содеянного и готовы исправиться, чтобы «объединиться с обществом в служении нации», будучи добропорядочными и законопослушными гражданами.

Пользуясь случаем, глава государства призвал жителей страны соблюдать все меры предосторожности, введенные в связи с распространением коронавируса, среди прочего избегать посещения мест массового скопления людей и не совершать поездки без особой необходимости.

Напомним, в Танзании подтвердили уже 299 случаев заражения коронавирусом.