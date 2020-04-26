Бангкок, , 09:18 — REGNUM В Таиланде за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, заявил 26 апреля пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией королевства Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня в нашей стране не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Новых случаев заражения за прошедшие сутки — 15», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, общее число случаев заражения коронавирусом в Таиланде составляет 2922. От болезней, вызванных коронавирусом, умер 51 человек, 2594 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире на начало суток 26 апреля зарегистрировано 2,8 млн инфицированных. Общее число жертв составляет 202 384 человека. В пятерку стран с наибольшим количеством выявленных зараженных входят также Испания (223,7 тысячи человек), Италия (195,4 тысячи), Франция (160 тысяч) и Германия (156,4 тысячи).

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