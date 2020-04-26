Пекин, , 03:26 — REGNUM Органы прокуратуры Китая одобрили арест 7430 человек за нарушение закона защиты прав интеллектуальной собственности в 2019 году, что на 24,3% больше, чем годом ранее, сообщили 25 апреля в Верховной народной прокуратуре КНР.

Все подозреваемые проходили по 4346 делам, что на 31,5% больше, чем годом ранее, сообщили в прокуратуре. Кроме ого, стало известно, что 11 003 человека преследовались по 5433 делам за прошедший год, что на 32,2% и 21,9% больше, чем в 2018 году соответственно.

За прошедшие 20 лет число уголовных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в Китае росло стремительно, сообщил прокурор Чжэн Синьцзянь. Он также добавил, что всего 190 человек преследовались по данной статье в 1999 году, но уже к 2019 году их число возросло в 56 раз.