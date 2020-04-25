Москва, , 23:49 — REGNUM Число умерших в результате заражения коронавирусом в Москве возросло до 404 человек. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Подробностей о возрасте скончавшихся пациентов и наличии у них сопутствующих заболеваний в оперативном штабе не приводят.

Напомним, ранее сообщалось о 366 умерших и 3047 излечившихся пациентах с COVID-19 в Москве. Всего в столице выявлено 39 509 случаев заражения коронавирусом.